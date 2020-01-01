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«Спартак» вернул Атаманенко на пост коммерческого директора
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Александр Атамененко вернулся на должность коммерческого директора «Спартака». Об этом говорится в сообщении ФК. Он был директором москвичей с 2014 по 2019 годы.В источнике
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Атаманенко вернулся к должности коммерческого директора «Спартака»

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