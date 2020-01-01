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«Спартак» возобновит тренировки 30 июля
Спорт-Экспресс
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30 июля футболисты "Спартака" приступят к тренировкам для подготовки к новому сезону.В источнике
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«Спартак» возобновит тренировки 30 июля

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