НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезонАленичев выступил за сохранение Тедеско главным тренером «Спартака»«Крылья Советов» планируют вернуться в РПЛ за один сезонГазизов сообщил о поиске спортивного директора для «Спартака»Федун выделит 50 миллионов на летние трансферы «Спартака»ГлавноеИсмаилов нокаутировал Александра ЕмельяненкоГол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок ФранцииИсполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезонАзмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболуПетр Ян назвал «шкурой» Андрея ОрловскогоФутбол России«Спартак» возобновит тренировки 30 июляСпорт-Экспресс6Спорт-ЭкспрессRT на русскомМатч ТВSports.ruГазета.RuBookmaker-ratings.ru30 июля футболисты "Спартака" приступят к тренировкам для подготовки к новому сезону.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Спартак» возобновит тренировки 30 июляФутбол России 13:44«Спартак» возобновит тренировки 30 июляSports.ru 13:26СМИ: «Спартак» вернется к работе 30 июляМатч ТВ 13:10рекламаЕщё по теме«Спартак» согласовал трансферный план и цели на предстоящий сезонАленичев выступил за сохранение Тедеско главным тренером «Спартака»«Крылья Советов» планируют вернуться в РПЛ за один сезонГазизов сообщил о поиске спортивного директора для «Спартака»Федун выделит 50 миллионов на летние трансферы «Спартака»ГлавноеИсмаилов нокаутировал Александра ЕмельяненкоГол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок ФранцииИсполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезонАзмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболуПетр Ян назвал «шкурой» Андрея ОрловскогоНовости