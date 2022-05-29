ЧемпионатСпартак — Динамо 2:1«Спартак» победил «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу.Спорт-ЭкспрессМатч держал в напряжении всю игру, а победу одержал «Спартак» со счётом 2:1. Александр Соболев и Квинси Промес, забив по голу в каждом из таймов, принесли трофей красно-белым.В мире спорта«Динамо» сравняло на 55-й минуте встречи, неразберихой в штрафной «Спартака» воспользовался Арсен Захарян.Матч ТВВ предыдущий раз "Спартак" праздновал победу в Кубке России в сезоне-2002/2003.Футбол РоссииЧитать далееСвернутьВидеоФотоАвтовоспроизведениеSmotrim.ruМИР 24Моя Москва.онлайнИзвестияМой БрянскВ мире спортаПодробнее о событии«Спартак» по делу выиграл Кубок. «Динамо» полностью провалило концовку сезонаSport.ru06:07«Спартак» — «Динамо»: результат финала Кубка России, кто выиграл, какой счёт, кто забилЧемпионат22:00Песня МакSим, красно-белые «Лужники» и 14-й титул в Кубке: «Спартак» взял трофейСпорт-Экспрессвчера в 15:10«Спартак» догнал «Зенит» по количеству побед в Кубке РоссииБомбардир.рувчера в 13:37«Спартак» догнал «Зенит» по числу побед в Кубке РоссииМатч ТВвчера в 12:15«Спартак» обыграл «Динамо» и завоевал Кубок РоссииLiveSport.ruвчера в 12:02«Спартак» победил «Динамо» (2:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России в «Лужниках»Sports.ruвчера в 12:32Показать ещёОценить632