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Спартак — Динамо 2:1

«Спартак» победил «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу.
Спорт-Экспресс
Матч держал в напряжении всю игру, а победу одержал «Спартак» со счётом 2:1. Александр Соболев и Квинси Промес, забив по голу в каждом из таймов, принесли трофей красно-белым.
В мире спорта
«Динамо» сравняло на 55-й минуте встречи, неразберихой в штрафной «Спартака» воспользовался Арсен Захарян.
Матч ТВ
В предыдущий раз "Спартак" праздновал победу в Кубке России в сезоне-2002/2003.
Футбол России

Подробнее о событии

«Спартак» по делу выиграл Кубок. «Динамо» полностью провалило концовку сезона
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