«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за "Спартак" 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами. За самарский клуб игрок провел 18 игр в нынешнем сезоне, в которых забил 10 голов.В источнике Сумма соглашения конфиденциальна и по условиям договора не подлежит разглашению, но могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева.
С чего всё начиналось
Московский футбольный клуб «Спартак», как и писал РБК, объявил на официальном сайте о подписании долгосрочного контракта с нападающим Александром Соболевым, выступавшим за команду на правах аренды из самарских «Крыльев Советов».