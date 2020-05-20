«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»

В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за "Спартак" 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами. За самарский клуб игрок провел 18 игр в нынешнем сезоне, в которых забил 10 голов.