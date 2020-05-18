НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Vprognoze.ruVprognoze.ru
«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
iReactor
  • Piter.tv0:46
  • Городовой1:08
Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.В источнике
26
С чего всё начиналось
Московский футбольный клуб «Спартак», как и писал РБК, объявил на официальном сайте о подписании долгосрочного контракта с нападающим Александром Соболевым, выступавшим за команду на правах аренды из самарских «Крыльев Советов».
РБК вчера в 05:36
Подробнее о событии
alt

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»

REGNUM вчера в 11:13
alt

«Спартак» активировал опцию выкупа Соболева у «Крыльев Советов»

Газета.Ru вчера в 12:02
alt

Александр Фетисов: Трансфер Соболева станет одним из самых коммерчески успешных в истории «Крыльев»

Советский спорт вчера в 10:47
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости