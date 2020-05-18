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«Спартак» заплатил за Соболева больше изначальной суммы
Soccer.ru
  • Piter.tv0:46
  • Городовой1:08
Ранее стало известно, что правление клуба предложило футболисту договор на четыре года с окладом более одного миллиона евро в год. Напомним, ранее Соболев играл за клуб на правах аренды (500 000 евро). Как отмечает источник, что сумма выкупа составляет 4 500 000 евро.В источнике
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С чего всё начиналось
Московский футбольный клуб «Спартак», как и писал РБК, объявил на официальном сайте о подписании долгосрочного контракта с нападающим Александром Соболевым, выступавшим за команду на правах аренды из самарских «Крыльев Советов».
РБК 18 мая в 05:36
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