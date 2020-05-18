«Спартак» заплатил за Соболева больше изначальной суммы

Ранее стало известно, что правление клуба предложило футболисту договор на четыре года с окладом более одного миллиона евро в год. Напомним, ранее Соболев играл за клуб на правах аренды (500 000 евро). Как отмечает источник, что сумма выкупа составляет 4 500 000 евро.