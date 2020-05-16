«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
Московский "Спартак" выкупил контракт нападающего Александра Соболева у самарских "Крыльев Советов", сообщает "Спорт-Экспресс". Соболев выступал в составе московского клуба на правах аренды, в его соглашении была прописана опция выкупа контракта, которую и активировал "Спартак".В источнике
С чего всё начиналось
«Спартак» воспользовался опцией выкупа у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева, которая была прописана в арендном соглашении, сообщает Metaratings.ru. 23-летний нападающий перешел в столичную команду прошлой зимой.