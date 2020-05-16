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«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
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Московский "Спартак" выкупил контракт нападающего Александра Соболева у самарских "Крыльев Советов", сообщает "Спорт-Экспресс". Соболев выступал в составе московского клуба на правах аренды, в его соглашении была прописана опция выкупа контракта, которую и активировал "Спартак".В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» выкупил права на Соболева у «Крыльев». Форвард будет получать от 1,8 миллиона евро в год

«Спартак» воспользовался опцией выкупа у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева, которая была прописана в арендном соглашении, сообщает Metaratings.ru. 23-летний нападающий перешел в столичную команду прошлой зимой.
Спорт-Экспресс 15:25
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«Спартак» выкупил контракт Соболева, футболист будет получать 1,8 млн евро в год

Sport.ru 18:28
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«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов». Зарплата футболиста составит 1,8 млн евро в год

Sport24.ru 17:47 
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СМИ: «Спартак» выкупил права на Соболева. Форвард подпишет контракт на четыре года

Матч ТВ 16:02
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