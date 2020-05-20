«Спартак» выкупил трансфер Соболева у «Крыльев Советов»

Московский футбольный клуб «Спартак», как и писал РБК, объявил на официальном сайте о подписании долгосрочного контракта с нападающим Александром Соболевым, выступавшим за команду на правах аренды из самарских «Крыльев Советов». Точная продолжительность договора не указывается.