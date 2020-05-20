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«Спартак» выкупил трансфер Соболева у «Крыльев Советов»
Bobsoccer
  • Piter.tv0:46
  • Городовой1:08
Московский футбольный клуб «Спартак», как и писал РБК, объявил на официальном сайте о подписании долгосрочного контракта с нападающим Александром Соболевым, выступавшим за команду на правах аренды из самарских «Крыльев Советов». Точная продолжительность договора не указывается.В источнике
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Александр Фетисов
российский политик
Сумма соглашения конфиденциальна и по условиям договора не подлежит разглашению, но могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева.
С чего всё начиналось
Московский футбольный клуб «Спартак», как и писал РБК, объявил на официальном сайте о подписании долгосрочного контракта с нападающим Александром Соболевым, выступавшим за команду на правах аренды из самарских «Крыльев Советов».
РБК 18 мая в 05:36
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