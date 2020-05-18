«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.В источнике
С чего всё начиналось
Московский футбольный клуб «Спартак», как и писал РБК, объявил на официальном сайте о подписании долгосрочного контракта с нападающим Александром Соболевым, выступавшим за команду на правах аренды из самарских «Крыльев Советов».
Советский спорт вчера в 10:47