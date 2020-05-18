«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»

Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.