Андрей Тихонов отреагировал на решение «Спартака» выкупить Соболева
Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал решение московского клуба выкупить нападающего Александра Соболева у "Крыльев Советов". Сегодня красно-белые официально сообщили о подписании долгосрочного контракта с форвардом.В источнике Сумма соглашения конфиденциальна и по условиям договора не подлежит разглашению, но могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева.
С чего всё начиналось
Московский футбольный клуб «Спартак», как и писал РБК, объявил на официальном сайте о подписании долгосрочного контракта с нападающим Александром Соболевым, выступавшим за команду на правах аренды из самарских «Крыльев Советов».