«Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» Александра Соболева
Контракт с форвардом подписан на 4 года. Московский "Спартак" выкупил у "Крыльев Советов" Александра Соболева. Теперь нападающий, арендованный ранее столичной командой, связан с красно-белыми полноценным контрактом.В источнике
С чего всё начиналось
Московский футбольный клуб «Спартак», как и писал РБК, объявил на официальном сайте о подписании долгосрочного контракта с нападающим Александром Соболевым, выступавшим за команду на правах аренды из самарских «Крыльев Советов».