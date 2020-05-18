«Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» Александра Соболева

Контракт с форвардом подписан на 4 года. Московский "Спартак" выкупил у "Крыльев Советов" Александра Соболева. Теперь нападающий, арендованный ранее столичной командой, связан с красно-белыми полноценным контрактом.