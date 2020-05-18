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СОВАСОВА
«Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» Александра Соболева
Bobsoccer
  • Piter.tv0:46
  • Городовой1:08
Московский "Спартак" выкупил у "Крыльев Советов" Александра Соболева. Теперь нападающий, арендованный ранее столичной командой, связан с красно-белыми полноценным контрактом. Москвичи объявили об этом сегодня, 18 мая, подписав с Соболевым долгосрочное соглашение.В источнике
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С чего всё начиналось
Московский футбольный клуб «Спартак», как и писал РБК, объявил на официальном сайте о подписании долгосрочного контракта с нападающим Александром Соболевым, выступавшим за команду на правах аренды из самарских «Крыльев Советов».
РБК вчера в 05:36
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«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»

REGNUM вчера в 11:13
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