«Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» Александра Соболева
Московский "Спартак" выкупил у "Крыльев Советов" Александра Соболева. Теперь нападающий, арендованный ранее столичной командой, связан с красно-белыми полноценным контрактом. Москвичи объявили об этом сегодня, 18 мая, подписав с Соболевым долгосрочное соглашение.В источнике
С чего всё начиналось
Московский футбольный клуб «Спартак», как и писал РБК, объявил на официальном сайте о подписании долгосрочного контракта с нападающим Александром Соболевым, выступавшим за команду на правах аренды из самарских «Крыльев Советов».
Советский спорт вчера в 10:47