«Спартак» выкупил у «Крыльев Советов» Александра Соболева

Московский "Спартак" выкупил у "Крыльев Советов" Александра Соболева. Теперь нападающий, арендованный ранее столичной командой, связан с красно-белыми полноценным контрактом. Москвичи объявили об этом сегодня, 18 мая, подписав с Соболевым долгосрочное соглашение.