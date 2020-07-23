НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКашшаи отреагировал на жалобу «Спартака»Кашшаи: в матче с «Зенитом» Соболев упал, споткнувшись о землюКашшаи оценил грубый фол Оздоева на Айртоне в матче со «Спартаком»Кашшаи объяснил неназначенный пенальти на Понсе в матче с «Сочи»«Арбитр принял правильное решение отменить гол». Кашшаи - про отменённый мяч Соболева в ворота «Тамбова»ГлавноеЧто говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов«Ахмат» выступил за расширение РПЛ до 18 команд«Зенит» интересуется полузащитником «Краснодара» Вандерсоном«Спартак» высмеял слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболуРИА Новости«Спартак» высмеял слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»Спорт день за днем8Спорт день за днемНева СпортRT на русскомФутбол РоссииMetaratingsSports.ruМатч ТВСпорт-ЭкспрессФутбольный клуб "Спартак" высмеял комментарий руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи о спорных моментах в матче с "Зенитом".В источнике Комментировать26Подробнее о событии «Угадай автора по цитате». «Спартак» иронично ответил КашшаиSportbox.RU 14:41«Угадай автора по цитате». «Спартак» иронично ответил КашшаиМатч ТВ 14:41«Спартак» отреагировал на слова Кашшаи про эпизод с падением Соболева в матче с «Зенитом»Футбол России 14:30рекламаЕщё по темеКашшаи отреагировал на жалобу «Спартака»Кашшаи: в матче с «Зенитом» Соболев упал, споткнувшись о землюКашшаи оценил грубый фол Оздоева на Айртоне в матче со «Спартаком»Кашшаи объяснил неназначенный пенальти на Понсе в матче с «Сочи»«Арбитр принял правильное решение отменить гол». Кашшаи - про отменённый мяч Соболева в ворота «Тамбова»ГлавноеЧто говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов«Ахмат» выступил за расширение РПЛ до 18 команд«Зенит» интересуется полузащитником «Краснодара» Вандерсоном«Спартак» высмеял слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболуНовости