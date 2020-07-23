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«Спартак» высмеял слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»
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Футбольный клуб "Спартак" высмеял комментарий руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи о спорных моментах в матче с "Зенитом".В источнике
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