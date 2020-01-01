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MetaratingsMetaratings
«Спартак» выступил с заявлением в связи с задержаниями болельщиков
Bookmaker-ratings.ru
  • Вести.Ru1:09
Пресс-служба «Спартака» выпустила официальное заявление по поводу ситуации с болельщиками клуба.В источнике
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«Спартак» отреагировал на уголовное дело в отношении фанатов команды

RT на русском 11:14
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«Спартак» выступил с заявлением в связи с задержаниями болельщиков

Metaratings 10:25
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«Спартак» выступил с официальным заявлением по ситуации с болельщиками

Евро-футбол.ру 10:10
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