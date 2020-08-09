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Газета.RuГазета.Ru
«Спартак» заинтересован в покупке хавбека «Нанта»
Футбол России
  • Футбол России
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
Московский "Спартак" заинтересован в трансфере полузащитника "Нанта" Абдулайе Туре, сообщает Metaratings.ru. По информации источника, сумма трансфера может составить €8 млн.В источнике
С чего всё начиналось
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«Спартак» хочет приобрести опорника «Нанта» Туре. Его предлагали год назад – клуб выбрал Крала

Африканец очень силен, вынослив и работоспособен, но дриблинг и игра в пас – не самые сильные его стороны. «Спартаку» такой трансфер может быть полезен для стабилизации работы в обороне и раскрытия лучших качеств атакующих игроков. На данный момент "Нант" готов продать Туре за восемь миллионов евро.
Metaratings вчера в 14:47
Подробнее о событии
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«Спартаку» интересен Абдулайе Туре. «Нант» хочет 8 млн евро за опорника (Metaratings.ru)

Sports.ru вчера в 17:35
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Источник: «Спартак» хочет приобрести полузащитника «Нанта» Туре

Советский спорт вчера в 16:38
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«Спартак» может приобрести опорника «Нанта»

Sport.ru вчера в 16:14
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