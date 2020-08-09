Африканец очень силен, вынослив и работоспособен, но дриблинг и игра в пас – не самые сильные его стороны. «Спартаку» такой трансфер может быть полезен для стабилизации работы в обороне и раскрытия лучших качеств атакующих игроков. На данный момент "Нант" готов продать Туре за восемь миллионов евро.