«Спартак» запросил у «Локомотива» 8 млн евро за Глушенкова

Сообщается, что Глушенков хочет покинуть «Спартак», но при этом его не устраивает вариант с арендой. «Красно-белые» готовы отпустить 21-летнего полузащитника в «Локомотив», но только за прописанную в контракте сумму выкупа, а это восемь миллионов евро.