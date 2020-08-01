НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ProstoProSportProstoProSport
«Спартак» запросил у «Локомотива» 8 млн евро за Глушенкова
ODDS.ru
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
  • Аргументы и Факты
  • Футбол России
  • РБК спорт
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sportliga.com
Сообщается, что Глушенков хочет покинуть «Спартак», но при этом его не устраивает вариант с арендой. «Красно-белые» готовы отпустить 21-летнего полузащитника в «Локомотив», но только за прописанную в контракте сумму выкупа, а это восемь миллионов евро.В источнике
6
С чего всё начиналось
alt

Глушенков интересен «Локомотиву», «Спартак» запрашивает за игрока 8 млн евро

Сам 21-летний футболист заинтересован в переходе в «Локомотив». Глушенков не хочет уходить из «Спартака» в аренду в условные «Химки», а хочет сменить клуб. Красно-белые запрашивают за него 8 млн евро — такая сумма выкупа прописана в контракте.
Sport24.ru 02:49 
Подробнее о событии
alt

Глушенков не намерен уходить из «Спартака», несмотря на конкуренцию с Кокориным

Metaratings 06:53
alt

«Локомотив» интересуется Глушенковым. «Спартак» хочет 8 млн евро за игрока

Sports.ru 06:09
alt

СМИ: Полузащитник «Спартака» может перейти в «Локомотив»

Матч ТВ 03:06
реклама
Главное
Новости