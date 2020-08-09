«Спартак» могут снять с чемпионата России по футболу

После матча «Спартак» – «Сочи» глава совета директоров московского клуба Леонид Федун заявил, что снимает свою команду с участия в чемпионате России по футболу, пишет «Спорт Экспресс». Причиной заявления Федуна стало его недовольство судейством во время игры с сочинским клубом 9 августа.