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«Спартак» могут снять с чемпионата России по футболу
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После матча «Спартак» – «Сочи» глава совета директоров московского клуба Леонид Федун заявил, что снимает свою команду с участия в чемпионате России по футболу, пишет «Спорт Экспресс». Причиной заявления Федуна стало его недовольство судейством во время игры с сочинским клубом 9 августа.В источнике
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С чего всё начиналось
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Леонид Федун: «Объявлю, что „Спартак“ снимается с чемпионата»

После матча «Спартак» – «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых было назначено два пенальти, Леонид Федун сделал громкое заявление через «СЭ» В первом же туре нового чемпионата разразился громкий скандал.
Спорт-Экспресс 9 августа в 17:28
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Колосков считает, что снятие «Спартака» с чемпионата России исключено

ТАСС Спорт вчера в 06:15
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Колосков: убежден, что Федун не снимет «Спартак» с чемпионата

РИА Новости вчера в 03:09
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Колосков о Федуне: «Убежден, он не снимет „Спартак“ с чемпионата»

Sports.ru вчера в 03:53
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