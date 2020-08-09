«Спартак» могут снять с чемпионата России по футболу
После матча «Спартак» – «Сочи» глава совета директоров московского клуба Леонид Федун заявил, что снимает свою команду с участия в чемпионате России по футболу, пишет «Спорт Экспресс». Причиной заявления Федуна стало его недовольство судейством во время игры с сочинским клубом 9 августа.В источнике
С чего всё начиналось
После матча «Спартак» – «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых было назначено два пенальти, Леонид Федун сделал громкое заявление через «СЭ» В первом же туре нового чемпионата разразился громкий скандал.
РИА Новости вчера в 03:09