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«Спартак» заявил о планах сняться с чемпионата России по футболу
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  • Пятый канал0:31
  • Мой Брянск1:33
  • МИР 242:35
  • Piter.tv1:37
  • РЕН ТВ6:33
Федун остался недовольным судейством в матче с ФК «Сочи». Игра состоялась накануне вечером и завершилась со счетом 2:2. «Спартак» вел в счете, однако сочинцы отыгрались благодаря двум пенальти.В источнике
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С чего всё начиналось
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Леонид Федун: «Объявлю, что „Спартак“ снимается с чемпионата»

После матча «Спартак» – «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых было назначено два пенальти, Леонид Федун сделал громкое заявление через «СЭ» В первом же туре нового чемпионата разразился громкий скандал.
Спорт-Экспресс 9 августа в 17:28
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Широков: Федун сдержит обещание о снятии «Спартака» с чемпионата

РИА Новости вчера в 03:56
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50% читателей «Чемпионата» считают, что «Спартак» должен сняться с РПЛ

Чемпионат вчера в 03:12
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Широков — о снятии «Спартака» с чемпионата: «Федун — человек слова, сказал — сделает»

Sport24.ru вчера в 03:09 
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