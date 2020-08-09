«Спартак» заявил о планах сняться с чемпионата России по футболу
Федун остался недовольным судейством в матче с ФК «Сочи». Игра состоялась накануне вечером и завершилась со счетом 2:2. «Спартак» вел в счете, однако сочинцы отыгрались благодаря двум пенальти.В источнике
С чего всё начиналось
После матча «Спартак» – «Сочи» (2:2), в котором в ворота красно-белых было назначено два пенальти, Леонид Федун сделал громкое заявление через «СЭ» В первом же туре нового чемпионата разразился громкий скандал.
РИА Новости вчера в 03:56