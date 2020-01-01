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«Спартаковский Месси» Давыдов находится на просмотре в «Шиннике»
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Бывший нападающий«Спартака» Денис Давыдов находится на просмотре в "Шиннике".В источнике
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Экс-форвард «Спартака» Давыдов близок к переходу в «Шинник»

Советский спорт 04:16
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«Шинник» просматривает экс-игрока «Спартака» Давыдова

Футбол России 04:12
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Бывший нападающий «Спартака» Давыдов находится на просмотре в «Шиннике»

Metaratings 04:02
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