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«Специя» впервые в истории вышла в Серию А
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В случае ничьей по итогам двух матчей в Серию А выходит команда с лучшей финальной позицией в сезоне Серии В. "Специя" финишировала третьей, "Фрозиноне" – восьмым.В источнике
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«Специя» впервые за свою 114-летнюю историю вышла в Серию А

Матч ТВ вчера в 17:36
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«Специя» впервые в истории вышла в серию А

Спорт-Экспресс вчера в 17:35
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«Специя» впервые в своей истории вышла в Серию А

Чемпионат вчера в 17:37
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