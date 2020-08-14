Sport24: Тедеско заблокировал уход Джикии в «Наполи»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия мог этим летом оказаться в «Наполи». По информации Sport24, итальянский клуб проявлял интерес к 26-летнему защитнику, однако до переговоров дело не дошло. Дело в том, что против продажи футболиста выступил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед началом сезона-2020/21 лично попросил владельца московского клуба Леонида Федуна сохранить капитана команды Георгия Джикию. Итальянский «Наполи» рассматривал возможность покупки 26-летнего защитника.