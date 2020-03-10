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Цорн: Дюков не возглавит селекцию «Спартака»
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Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн опроверг информацию о том, что глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков займет аналогичную должность в "Спартаке".В источнике
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Цорн: Дюков не возглавит селекцию «Спартака»

Футбол России 17:20
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Цорн опроверг информацию о переходе руководителя селекционного отдела ЦСКА в «Спартак»

Sport24.ru 14:58 
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СМИ: Березуцкие возглавят селекционный отдел ЦСКА

Матч ТВ 14:50
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