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Чемпионат Нидерландов может начаться 1 сентября и пройти без зрителей
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе пресс-конференции сообщил примерную дату старта нового сезона национального чемпионата.В источнике
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В Нидерландах все спортивные мероприятия запретили до сентября

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