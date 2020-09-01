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«Интер» исключил трансфер Месси
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Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио заверил, что клуб не будет подписывать форварда "Барселоны" Лионеля Месси.В источнике
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«Интер» не собирается покупать Месси

Sport.ru вчера в 15:29
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В «Интере» опровергли информацию об интересе к Месси

Футбол России вчера в 15:23
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«Мы не собираемся делать Месси никаких предложений». Спортивный директор «Интера» — о потенциальных новичках команды

Матч ТВ вчера в 14:56
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