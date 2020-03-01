НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Спортивный директор «Тамбова» высказался об игре с «Рубином»
Футбол России
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался об игре против казанского "Рубина", передает Sport24. Напомним, игра завершилась со счетом 0:0.В источнике
Подробнее о событии
alt

Спортдиректор «Тамбова»: Лига Европы? У нас одна мечта – остаться в РПЛ по спортивному принципу

Bookmaker-ratings.ru 09:05
alt

Спортивный директор «Тамбова» высказался об игре с «Рубином»

Газета.Ru 08:26
alt

Спортивный директор «Тамбова» — о ничьей с «Рубином»: «Для нас это очень хороший результат»

Sport24.ru 08:13 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости