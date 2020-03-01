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Спортивный директор «Тамбова» высказался об игре с «Рубином»
Футбол России
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Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался об игре против казанского "Рубина", передает Sport24. Напомним, игра завершилась со счетом 0:0.В источнике
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«Тамбов» — о ситуации с автобусом «Рубина»: «Нет слов, приносим свои извинения»

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Спортивный директор «Тамбова» высказался об игре с «Рубином»

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