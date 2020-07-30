Спортивный директор «Зенита» опроверг слухи о конфликте с Семаком
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта сообщил, что слухи о его конфликте с главным тренером петербуржцев Сергеем Семаком не соответствуют действительности. Ранее появилась информация о том, что функционер составил список потенциальных сменщиков российского специалиста.В источнике
С чего всё начиналось
Спортивный директор петербургского "Зенита" Хавьер Рибалта заявил РИА Новости, что его конфликт с главным тренером "сине-бело-голубых" Сергеем Семаком является выдумкой.