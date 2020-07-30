НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
Спортивный директор «Зенита» опроверг слухи о конфликте с Семаком
FootballHD
  • FootballHD
  • Спорт день за днем
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • ODDS.ru
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта сообщил, что слухи о его конфликте с главным тренером петербуржцев Сергеем Семаком не соответствуют действительности. Ранее появилась информация о том, что функционер составил список потенциальных сменщиков российского специалиста.В источнике
2
С чего всё начиналось
alt

Спортдиректор «Зенита»: слухи о моем конфликте с Семаком - глупая выдумка

Спортивный директор петербургского "Зенита" Хавьер Рибалта заявил РИА Новости, что его конфликт с главным тренером "сине-бело-голубых" Сергеем Семаком является выдумкой.
РИА Новости 11:55
Подробнее о событии
alt

Спортивный директор «Зенита» опроверг слухи о конфликте с Семаком

BetOn 13:11
alt

Рибалта – о слухах об уходе Семака из «Зенита»: Это очередная глупая выдумка

Советский спорт 12:35
alt

Рибалта назвал «глупой выдумкой» слухи о конфликте с Семаком

Metaratings 12:32
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости