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Срна: «„Динамо“ Семина было самым сильным после эры Лобановского»
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Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился воспоминаниями о победе в Кубке УЕФА-2008/09 и назвал киевское «Динамо» под руководством Юрия Семина одним из сильнейших в истории клуба.В источнике
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Александр Алиев
украинский футболист
Считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча. Он убрал с поля Исмаэля Бангура. Мы должны были выигрывать матч в Киеве. У меня в конце был момент, когда Милевский отдал, я пробивал с пяти метров, но Пятов потащил. Если бы мы выиграли в Киеве, то прошли бы в финал.
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Экс-игрок «Динамо» обвинил Сёмина в невыходе клуба в финал Кубка УЕФА 2009

News.ru 02:46
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Срна: «„Динамо“ Сёмина было самым сильным после эры Лобановского»

Евро-футбол.ру 02:00
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Алиев обвинил Сёмина в невыходе «Динамо» в финал Кубка УЕФА-2008/09

Metaratings 01:23
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