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Стадион «Ахмата» дисквалифицирован на один матч условно
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал стадион грозненского "Ахмата" на один матч условно, сообщает РИА "Новости".В источнике
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Стадион «Ахмата» дисквалифицирован условно за инцидент с болельщиками на матче с «Зенитом»

Metaratings 05:04
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ФК «Ахмат» наказали матчем без зрителей условно за инцидент с «Зенитом»

Интерфакс-Спорт 04:42 
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«Ахмат» оштрафовали за беспорядки на трибунах во время кубкового матча с «Зенитом»

Спорт день за днем 04:41
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