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Стадион «Краснодар» признан лучшим в России
Евро-футбол.ру
  • Piter.tv1:37
Стадион "Краснодар" признан лучшей российской ареной по версии болельщиков.В источнике
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Стадион «Краснодара» признан лучшим в РПЛ по мнению болельщиков

Чемпионат вчера в 12:32
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Давайте погуляем в парке у стадиона «Краснодара» хотя бы онлайн – там потрясающе красиво

Sports.ru вчера в 13:28
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Болельщики признали стадион «Краснодара» лучшим в Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU вчера в 11:24
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