НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
La Repubblica: Стадион «Сан-Сиро» разрешено снести
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • Спорт день за днем
  • Sports.ru
  • RT на русском
  • Спорт-Экспресс
  • PROСПОРТ Казахстан
  • УНИАН
  • Футбол России
  • LiveSport.ru
  • Матч ТВ
«Сан-Сиро», который был построен в 1925 году, является домашним стадионом для «Интера» и «Милана». Ранее оба клуба представили совместный проект новой арены.В источнике
Подробнее о событии
alt

La Repubblica: Стадион «Сан-Сиро» разрешено снести

Матч ТВ 02:46
alt

Стадион «Сан-Сиро» разрешили снести. Его не признали историко-культурным наследием Милана

Sport24.ru вчера в 22:53 
alt

Стадион «Милана» и «Интера» могут снести

Sport.ru вчера в 19:28
реклама
Главное
Новости