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«Манчестер Сити» получит 150 миллионов фунтов стерлингов на трансферы
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Как информирует The Guardian, руководство английского "Манчестер Сити" готово потратить до 150 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы.В источнике
Подробнее о событии
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Гвардьоле выделят 150 миллионов фунтов на трансферы этим летом

Спорт-Экспресс 02:57
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Daily Mail: «Манчестер Сити» намерен купить 4 игроков в связи с отменой дисквалификации в еврокубках

Матч ТВ вчера в 15:13
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«Манчестер Сити» намерен купить четырёх игроков после отмены бана на еврокубки

Чемпионат вчера в 13:56
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