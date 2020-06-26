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Стал известен состав «Зенита» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»
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Стал известен стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» на матч 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».В источнике
Подробнее о событии
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«Зенит» — «Крылья Советов»: Оздоев и Караваев появятся с первых минут

ФК Зенит 12:15
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Кузяев — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»

Sportbox.RU 12:09
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Кузяев — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»

Матч ТВ 12:09
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