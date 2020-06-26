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Газета.RuГазета.Ru
«Зенит» и «Крылья Советов» объявили составы на матч чемпионата России
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Петербургский "Зенит" и самарские "Крылья Советов" определились со стартовыми составами на матч 24-го тура чемпионата России.В источнике
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Два гола Дзюбы с пенальти принесли «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

Матч ТВ 15:27
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Дубль Дзюбы принёс «Зениту» победу в матче с «Крыльями Советов»

Чемпионат 15:26
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На матче «Зенит» — «Крылья Советов» присутствуют 6379 зрителей

Sport24.ru 15:01 
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