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Газета.RuГазета.Ru
Стал известен состав молодежной сборной России на матч с Болгарией
Телеканал Краснодар
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Стал известен состав молодежной сборной России на отборочный матч Евро-2021 против Болгарии.В источнике
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Сафонов и Кучаев - в стартовом составе молодежной сборной России на матч с Болгарией

Футбол России 11:25
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Россия U21 — Болгария U21: стартовые составы команд

Sport24.ru 11:20 
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Россия – Болгария. Стартовые составы команд

Советский спорт 11:20
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