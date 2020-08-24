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Чалов и Кучаев сыграют в ближайших матчах молодежной сборной России
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Москва, 24 августа 2020, 17:01 — REGNUM 4 и 8 сентября молодежная сборная России встретится с Болгарией и Польшей.В источнике
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Галактионов: «Матчи против Болгарии и Польши — ключевые для молодежной сборной России»

Sport24.ru 09:15 
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Максименко и Чалов вошли в состав молодёжной сборной на матчи с Польшей и Болгарией

Футбол России 09:14
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Данил Круговой вызван в молодежную сборную России

ФК Зенит 09:02
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