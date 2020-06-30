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ЦСКА и «Спартак» объявили стартовые составы на дерби
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Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и столичным "Спартаком".В источнике
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ЦСКА — «Спартак». Стали известны стартовые составы

Sport24.ru 12:22 
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ЦСКА — «Спартак»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Чемпионат 12:21
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«Спартак» и ЦСКА назвали стартовые составы на дерби

Матч ТВ 12:21
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