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Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с ЦСКА
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Определён стартовый состав «Спартака» на четвертьфинальный матч Кубка России с ЦСКА. Поединок пройдёт на «Открытие Арене» и стартует в 19:30 мск.В источнике
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