НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» в меньшинстве одолел ЦСКАГончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКАСегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в Кубке РоссииТедеско: надеюсь, что Бакаев сможет сыграть с «Краснодаром»Тедеско: знали, что у ЦСКА есть проблемы с контратакамиГлавноеГончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКАГол Жиркова вывел «Зенит» в полуфинал Кубка РоссииВ документах МОК оказались поддельные подписи РодченковаМатч «Шинник» — «Урал» перенесли из-за неготовности поля в Ярославле«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболуMetaratingsСтал известен стартовый состав «Спартака» на матч с ЦСКАLiveSport.ru9LiveSport.ruСпорт-ЭкспрессФутбол РоссииНева СпортMetaratingsSportbox.RUВести.RuКомсомольская правдаBookmaker-ratings.ruОпределён стартовый состав «Спартака» на четвертьфинальный матч Кубка России с ЦСКА. Поединок пройдёт на «Открытие Арене» и стартует в 19:30 мск.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Максименко с голевым пасом, Акинфеев с кошмаром в обороне. Оценки главного дербиФутбол России 15:04«Спартак» – ЦСКА. Составы командСоветский спорт 10:53 «Спартак» — ЦСКА: составы команд на матч Кубка РоссииЧемпионат 10:32рекламаЕщё по теме«Спартак» в меньшинстве одолел ЦСКАГончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКАСегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в Кубке РоссииТедеско: надеюсь, что Бакаев сможет сыграть с «Краснодаром»Тедеско: знали, что у ЦСКА есть проблемы с контратакамиГлавноеГончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКАГол Жиркова вывел «Зенит» в полуфинал Кубка РоссииВ документах МОК оказались поддельные подписи РодченковаМатч «Шинник» — «Урал» перенесли из-за неготовности поля в Ярославле«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболуНовости