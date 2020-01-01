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Украинский чемпионат возобновится 30 мая
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Чемпионат Украины по футболу возобновится в конце мая. Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо". Руководство Украинской Премьер-Лиги приняло решение возобновить сезон 30 мая.В источнике
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Сезон в УПЛ возобновится 30 мая, все матчи пройдут без зрителей

Советский спорт 09:24
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Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая

Чемпионат 09:03
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Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая

CT news 09:40
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