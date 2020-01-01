Украинский чемпионат возобновится 30 мая

Чемпионат Украины по футболу возобновится в конце мая. Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо". Руководство Украинской Премьер-Лиги приняло решение возобновить сезон 30 мая.