Стала известна сумма контракта, которую «Сочи» предлагал Кокорину
По информации источника, 29-летний форвард 29 июля встречался с генеральным директором черноморского клуба Дмитрием Рубашко, который предложил Кокорину заработную плату в €1,5 млн в год + бонусы.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», вчера, 29 июля, у нападающего Александра Кокорина была встреча с гендиректором «Сочи» Дмитрием Рубашко. На ней руководитель клуба предложил нападающему контракт с зарплатой € 1,5 млн в год плюс бонусы на ту же сумму.