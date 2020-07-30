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Стала известна сумма контракта, которую «Сочи» предлагал Кокорину
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По информации источника, 29-летний форвард 29 июля встречался с генеральным директором черноморского клуба Дмитрием Рубашко, который предложил Кокорину заработную плату в €1,5 млн в год + бонусы.В источнике
С чего всё начиналось
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«Сочи» предлагал Кокорину зарплату в € 1,5 млн в год

Как стало известно «Чемпионату», вчера, 29 июля, у нападающего Александра Кокорина была встреча с гендиректором «Сочи» Дмитрием Рубашко. На ней руководитель клуба предложил нападающему контракт с зарплатой € 1,5 млн в год плюс бонусы на ту же сумму.
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