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Газета.RuГазета.Ru
Стала известна сумма трансфера Жалолиддинова в «Локомотив»
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Стала известна сумма трансфера игрока узбекского "Бунедкора" Жасура Жалолиддинова в московский "Локомотив".В источнике
Подробнее о событии
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«Локо» заплатит чуть больше 1 млн евро за 18-летнего хавбека «Бунедкора» Жалолиддинова

Sports.ru 10:18
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«Локомотив» заплатит за Жасура Жалолиддинова чуть больше € 1 млн

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Стало известно, во сколько «Локомотиву» может обойтись трансфер Джалолиддинова

Футбол России 07:36
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