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Газета.RuГазета.Ru
Стала известна сумма, за которую «Спартак» готов расстаться с Жиго
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
Московский "Спартак" готов расстаться с защитником Самюэлем Жиго за €20 млн, сообщает "СЭ". Отмечается, что в услугах футболиста заинтересована команда Лиги 1 "Марсель". Француз выступает за московский клуб с 2018 года.В источнике
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С чего всё начиналось
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Стало известно, сколько «Спартак» просит за Жиго

По информации «СЭ», «Спартак» назначил цену на 26-летнего защитника Самюэля Жиго в размере не менее, чем 20 миллионов евро. Именно такая сумма была озвучена весной потенциальным покупателям. К футболисту есть устойчивый интерес у ряда ведущих клубов Франции (в частности, у «Марселя»).
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