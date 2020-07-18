По информации «СЭ», «Спартак» назначил цену на 26-летнего защитника Самюэля Жиго в размере не менее, чем 20 миллионов евро. Именно такая сумма была озвучена весной потенциальным покупателям. К футболисту есть устойчивый интерес у ряда ведущих клубов Франции (в частности, у «Марселя»).