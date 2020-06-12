НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Стал известен размер зарплаты гендиректора «Спартака» Цорна
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Metaratings
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Mockva.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • РБК
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Нева Спорт
  • Газета.Ru
СМИ выяснили, сколько зарабатывает генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн. По информации Metaratings, зарплата 33-летнего функционера составляет 1,2 миллиона евро в год с учётом бонусов.В источнике
3
С чего всё начиналось
alt

Стала известна зарплата генерального директора «Спартака» Томаса Цорна

Цорн стал генеральным директором «Спартака» летом 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата России, который возобновится 19 июня, «красно-белые» занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче «Спартак» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом» (20 июня).
Metaratings 07:20
Подробнее о событии
alt

Цорн зарабатывает в «Спартаке» 1,2 млн евро в год с учетом бонусов (Metaratings)

Sports.ru 12:15
alt

СМИ назвали зарплату гендиректора «Спартака» Томаса Цорна

РБК 11:03
alt

Опубликована зарплата гендиректора «Спартака» Цорна

Газета.Ru 08:31
реклама
Главное
Новости