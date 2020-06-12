Цорн стал генеральным директором «Спартака» летом 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата России, который возобновится 19 июня, «красно-белые» занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче «Спартак» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом» (20 июня).