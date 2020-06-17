УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Петербурге

УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год, об этом стало известно по итогам исполкома УЕФА в Ньоне.