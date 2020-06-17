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УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Петербурге
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УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год, об этом стало известно по итогам исполкома УЕФА в Ньоне.В источнике
Подробнее о событии
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Лига чемпионов пройдет в формате «Финала восьми» в Лиссабоне

Газета.Ru 09:50
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Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесён с 2021 на 2022 год

Чемпионат 09:45
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УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Петербурге

РИА Новости 09:43
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