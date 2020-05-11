НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТони Фергюсон станцевал с капельницей в больницеАвербух назвал странным решение ISU уравнять четверные прыжкиХореограф группы Тутберидзе: академия Плющенко уже не раз плюет в лицоОлейник победил Вердума на турнире UFC 249ИИХФ поменяет местами сборные России и Канады в группах на ЧМ-2021Футбол РоссииСтали известны даты проведения полуфинала и финала Кубка ГерманииГазета.Ru11Газета.RuСпорт-ЭкспрессBookmaker-ratings.ruВести.RuSports.ruSoccernews.ruФутбол РоссииМатч ТВНева СпортРБКMetaratingsНемецкий футбольный союз объявил даты проведения оставшихся стадий Кубка Германии. Матчи полуфинала турнира пройдут 9 и 10 июня.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Финал Кубка Германии пройдет 4 июляСоветский спорт 13:21Финал Кубка Германии пройдет 4 июляМатч ТВ 12:05Стали известны даты проведения полуфинала и финала Кубка ГерманииФутбол России 11:52рекламаГлавноеТони Фергюсон станцевал с капельницей в больницеАвербух назвал странным решение ISU уравнять четверные прыжкиХореограф группы Тутберидзе: академия Плющенко уже не раз плюет в лицоОлейник победил Вердума на турнире UFC 249ИИХФ поменяет местами сборные России и Канады в группах на ЧМ-2021Новости