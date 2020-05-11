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Стали известны даты проведения полуфинала и финала Кубка Германии
Газета.Ru
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Немецкий футбольный союз объявил даты проведения оставшихся стадий Кубка Германии. Матчи полуфинала турнира пройдут 9 и 10 июня.В источнике
Подробнее о событии
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Финал Кубка Германии пройдет 4 июля

Советский спорт 13:21
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Финал Кубка Германии пройдет 4 июля

Матч ТВ 12:05
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Стали известны даты проведения полуфинала и финала Кубка Германии

Футбол России 11:52
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